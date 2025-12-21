Haberler

Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup yarışları yarın başlıyor

Güncelleme:
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenecek Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup, 21 ülkeden 126 profesyonel sporcunun katılımıyla 25 Aralık'a kadar sürecek. Kars Valisi Ziya Polat, herkesi organizasyona davet etti.

Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup yarışları, Kars'taki Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yarın başlayacak.

Alp Disiplini Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonunun (FIS) organize ettiği, 25 Aralık Perşembe gününe kadar devam sürecek kayak sporunun en prestijli organizasyonlarından Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup'ta, 21 farklı ülkeden toplam 126 profesyonel sporcu mücadele edecek.

Dünyada ender görülen "kristal kar" yapısıyla sporcuları ağırlayacak Sarıkamış Kayak Merkezinde hazırlıklar tamamlandı.

Kars Valisi Ziya Polat, yaptığı açıklamada herkesi organizasyona davet ederek "Dünyanın ve ülkemizin en önemli kayak merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi, uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 'Kristal Karlar Diyarı' 21 ülkeden 126 sporcunun katılımıyla düzenlenecek olan Alp Disiplini Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu (FIS) Sarıkamış Cup'a ev sahipliği yapacak, tüm halkımız davetlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Spor
