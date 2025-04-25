Alp Aksoy, Portekiz'de Şampiyonlar İçin Yarışacak

TÜRKİYE'nin genç milli sporcuları arasında olan Alp Aksoy, 2025 sezonunda yarışlarına tüm hızıyla devam ediyor. Aksoy, genç yeteneklerin rekabet ettiği Champions of The Future Serisi'nde 23-26 Nisan tarihleri arasında Prema Racing takımı ile Portekiz'de yarışacak.

Geçtiğimiz yıl birçok farklı seride önemli başarılarına imza atan Alp Aksoy, 2025'te gelişim serilerinin en iyi takımlarından olan Prema Racing ile anlaştı. Yeni yıla hızlı bir giriş yapan Aksoy, serideki ikinci yarışına bu hafta sonu Portekiz'deki Kartodromo Internacional do Algarve Pisti'nde çıkıyor. Aksoy, seride OK kategorisinde yarışıyor.

WSK Super Serisi'nde de gösterdiği performansla adından söz ettiren Alp Aksoy'un hedefi FIA Avrupa Şampiyonası ile birlikte Champions of The Future Serisi'nde de yarışarak başarısını pekiştirmek.

ALP AKSOY: ZORLU BİR HAFTA SONU BİZİ BEKLİYOR

Dünyanın en yetenekli genç pilotlarının yarıştığı seride, podyum mücadelesi için kıyasıya rekabet sürüyor. Yarış haftası ile ilgili konuşan genç pilot, "Dünyanın en yetenekli genç pilotlarıyla yarışacağım. Zorlu bir hafta sonu bizi bekliyor ancak takımımla beraber mükemmel bir hafta geçireceğimi düşünüyorum. Diğer serilerde olduğu gibi Champions of The Future'da da podyumu hedefliyorum." dedi.

SIRADAKİ YARIŞI FIA AVRUPA ŞAMPİYONASI'DA

Alp Aksoy, sıradaki yarışı için Portekiz'de olacak. 1-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek FIA Avrupa Şampiyonası'ndaki bir sonraki yarış, Kartodromo Internacional do Algarve Pisti'nde düzenlenecek.