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Almanya'yı sallayan 18'lik Türk yıldız! Attığı gollerle maça damga vurdu

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Nürnberg, Almanya Bundesliga 2. Ligi'nin 27. haftasında Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi. Olympiastadion Berlin Stadyumu'nda oynanan maça Nürnberg'de forma giyen milli futbolcu Can Uzun damga vurdu.

PEŞ PEŞE GOLLER

Genç milli yıldız karşılaşmanın 14. dakikasında sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü ceza sahası dışından kaydetti. Can Uzun, ikinci yarının başında yine sahneye çıktı ve harika bir gole imza attı. Ceza sahasına çalımlarla giren milli yıldız, kalecinin solundan fileleri sarsmayı başardı.

Almanya'yı sallayan 18'lik Türk yıldız! Attığı gollerle maça damga vurdu

TAKIMINA YETMEDİ

Mücadele 3-3'lük beraberlik ile sona ererken Nürnberg'de forma giyen milli futbolcu Can Uzun, 14 ve 46. dakikalarda attığı iki golle yıldızlaştı. Nürnberg'in diğer golünü ise 33. dakikada Lkas Schleimer kaydetti. Ev sahibi Hertha Berlin'in gollerini ise 44. dakikada Marten Winkler, 54. dakikada Haris Tabakovic ve 56. dakikada penaltıdan yine Haris Tabakovic kaydetti.

SEZON PERFORMANSI

Nürnberg forması giyen genç yıldız Can Uzun, bu sezon Alman temsilcisi ile 26 maça çıktı. Milli futbolcu bu müsabakalarda 18 gol ve 3 asist performansı sergiledi.

Almanya'yı sallayan 18'lik Türk yıldız! Attığı gollerle maça damga vurdu

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NI SEÇTİ

Can Uzun, Almanya ile Türkiye arasındaki Milli Takım tercihini yaptı. Buna göre Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Can Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalbimin sesini dinledim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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