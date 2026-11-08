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Almanya'nın RGC Hansa Rostock takımı Alanya'da 9-7'lik skorla golbol şampiyonu oldu

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Alanya'da 6 ülkeden 8 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası Gençler Golbol Şampiyonası, Atatürk Spor Salonu'nda tamamlandı. Finalde Almanya'nın RGC Hansa Rostock takımı, İsveç'in FSBU Gothenburg takımını 9-7 yenerek şampiyon oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 ülkeden 8 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası Gençler Golbol Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye, Almanya, Finlandiya, Fransa, İsveç ve Danimarka'dan 8 takımın katıldığı etkinliğin final gününde Almanya temsilcisi RGC Hansa Rostock, İsveç'in FSBU Gothenburg takımını 9-7 yenerek şampiyon oldu.

Türk takımlarından 6 Şubat Görme Engelliler Spor Kulübü ise Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 17-9 yenerek turnuvayı 5. sırada tamamladı.

Şampiyona, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA
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