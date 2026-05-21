Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

Almanya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu teknik direktör Julian Nagelsmann tarafından açıklandı. Galatasaraylı Leroy Sane'nin de yer aldığı 26 kişilik kadroda Bayern Münih'ten 7 oyuncu bulunuyor. Almanya, E Grubu'nda Curaçao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile mücadele edecek.

Almanya'nın 26 kişilik 2026 Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleci: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Münih), Alexander Nubel (Monaco)

Defans: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Münih), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Münih), Malick Thiaw (Newcastle United)

Orta saha: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Münih), Pascal Gross (Brighton), Jamie Leweling (Stuttgart), Lennart Karl (Bayern Münih), Jamal Musiala (Bayern Münih), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Alexander Pavlovic (Bayern Münih), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)

Forvet: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sane (Galatasaray), Denis Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United)

Kaynak: AA / Fatih Erel
