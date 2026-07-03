Almanya Milli Takımı, teknik direktör Julian Nagelsmann ile yollarını ayırdı

Almanya Milli Takımı, teknik direktör Julian Nagelsmann ile yollarını ayrıldığını duyurdu.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Julian Nagelsmann, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hayal kırıklığı yaratan sonuçlarının ardından bir önceki gün federasyon yönetimiyle yaptığı gizli bir toplantıda görevinden ayrılma talebinde bulundu. Bu talep, hissedar temsilcileri ve denetleme kurulu tarafından kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a penaltı atışları sonucunda yenilerek turnuvaya veda etmişti.