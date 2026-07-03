Haberler

Almanya Milli Takımı, teknik direktör Julian Nagelsmann ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Milli Takımı, teknik direktör Julian Nagelsmann'ın 2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından görevinden ayrılma talebini kabul etti.

Almanya Milli Takımı, teknik direktör Julian Nagelsmann ile yollarını ayrıldığını duyurdu.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Julian Nagelsmann, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hayal kırıklığı yaratan sonuçlarının ardından bir önceki gün federasyon yönetimiyle yaptığı gizli bir toplantıda görevinden ayrılma talebinde bulundu. Bu talep, hissedar temsilcileri ve denetleme kurulu tarafından kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a penaltı atışları sonucunda yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi

CHP'li vekilin yeğeni gözaltında! Suçlama baş ağrıtacak cinsten
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Model sevgilisini döverek öldürdü, cesedini parçalayıp bavula koydu!

Model sevgilisini döverek öldürdü, cesedini parçalayıp bavula koydu!
Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı

Ahu Tuğba'nın bıraktıklarını tek tek saydı: Okkalı bir miras bıraktı
Ehliyetler için yeni düzenleme! AYM iptal etmişti, tekrar Meclis'e sunuldu

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni düzenleme Meclis'e sunuldu
İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama

Türkiye'yi sarsan iddia! Merakla beklenen açıklama geldi
Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Çantasından 'veresiye müşteri listesi' çıktı

Fuhuş baskınında çarpıcı detay! Çantadan çıkan not pes dedirtti
Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor

Ünlü oyuncu "Evet" dedi
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' bakın ne yedirmişler

Bir üniversite ilk kez listede! "Adana" diye bakın ne yedirmişler