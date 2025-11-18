Haberler

Almanya Milli Takımı'na Mahir Ağva Seçildi

Almanya Milli Takımı'na Mahir Ağva Seçildi
Güncelleme:
Almanya'nın 2027 FIBA Dünya Kupası elemeleri için kadrosunu açıklarken, Türk Basketbol Süper Ligi'nden Mahir Ağva'nın dahil edilmesi büyük bir gurur kaynağı oldu. Alemanya, 28 Kasım 2025'te İsrail ile karşılaşacak.

ALMANYA'nın son Dünya ve Avrupa Şampiyonu olarak 2027 FIBA Dünya Kupası elemelerine hazırlanan milli takımının kadrosu, başantrenör Alex Mumbru tarafından açıklandı. Bu kadroda, Türk Basketbol Süper Ligi (BSL) takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin başarılı oyuncusu Mahir Ağva da yer aldı. Almanya Milli Takımı, 2027 Dünya Kupası elemeleri kapsamında 28 Kasım 2025 Cuma günü Ulm'da İsrail ile karşılaştıktan sonra, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ile mücadele edecek.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin başantrenörü Zafer Aktaş, Mahir Ağva'nın Almanya Milli Takımı'na seçilmesiyle ilgili duygularını şu şekilde paylaştı: "Mahir'in bu başarıyı elde etmesi, hem onun için hem de bizim için büyük bir gurur kaynağı. Mahir, burada yıllarını verdi ve çok çalışarak bu noktaya geldi. Onun milli takıma seçilmesi, sadece onun yeteneklerinin bir göstergesi değil, aynı zamanda takımımızın ve kulübümüzün başarısının da bir yansıması. Almanya'nın gücüne katkı sağlamak için elinden geleni yapacağına eminim."

TOFAŞ GALİBİYETİ MORAL OLDU

Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin, Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Tofaş'ı 78-72'lik skorla mağlup ederek 3 maçlık yenilgi serisine son vermesinin ardından başantrenör Zafer Aktaş, galibiyetin ardından taraftarlara büyük övgüde bulundu. Maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, Zafer Aktaş, galibiyetin büyük kısmını taraftarın desteğine bağladı. Aktaş, "Burada elde ettiğimiz galibiyet, yalnızca oyuncularımızın değil, en büyük gücümüz olan taraftarımızın da katkısıyla mümkün oldu. Özellikle bu zorlu dönemde, onların desteği bize büyük moral verdi. Bu galibiyet, birlikte başarabileceğimizin bir göstergesi" dedi. Zafer Aktaş, takımın önündeki hedeflerin sadece galibiyet almak değil, aynı zamanda istikrar yakalamak olduğunu da vurguladı.

