Üye Girişi
Haberler

Almanya Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası aday kadrosu açıklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için 27 kişilik aday kadrosunu duyurdu. Kadroda İlkay Gündoğan ve Deniz Undav da yer alırken, Leon Goretzka, Mats Hummels, Niklas Süle ve Timo Werner gibi yıldız oyuncular kadroda yer almadı.

Almanya Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için 27 kişilik aday kadrosu açıklandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024 için ev sahibi takımın aday kadrosu belli oldu. Almanya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 27 kişilik aday kadroda İlkay Gündoğan ve Deniz Undav da yer aldı.

Leon Goretzka, Mats Hummels, Niklas Süle ve Timo Werner gibi yıldız oyuncular ise kadroda bulunmuyor.

Almanya, EURO 2024'te A Grubu'nda İskoçya, Macaristan ve İsviçre ile mücadele edecek.

Almanya'nın 27 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Olivier Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel, Marc-Andre ter Stegen

Defans: Waldemar Anton, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Robin Koch, Maximilian Mittelstadt, David Raum, Antoino Rüdiger, Nico Schlotterback, Jonathan Tah

Orta saha: Robert Andrich, Chris Führich, Pascal Grob, İlkay Gündoğan, Toni Kroos, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sane, Florian Wirtz

Forvet: Maximilian Beier, Niclas Füllkrug, Kai Havertz, Thomas Müller, Deniz Undav - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Almanya Milli Futbol Takımı İlkay Gündoğan Mats Hummels Timo Werner Almanya Futbol Leon Spor Güncel Haberler

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

 Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

 Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki 'Viski' itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title