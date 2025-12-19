Haberler

Almanya'dan eli boş dönen Samsunspor ilk 8 şansını kaçırdı

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Samsunspor, Mainz 05'e deplasmanda 2-0 kaybetti ve ilk 8 şansını kaçırdı. Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde yoluna play-off turunda devam edecek.

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Mainz 05 ile Samsunspor karşı karşıya geldi. MEWA Arena'da oynanan maçı Mainz, 2-0 kazandı.

İKİ YARIDA DA BİRER GOL

Mainz'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Silvan Widmer ile 49. dakikada penaltıdan Nadiem Amiri kaydetti.

SAMSUNSPOR YOLUNA PLAY-OFF'LARDAN DEVAM EDECEK

Bu sonuçla birlikte Mainz, kritik bir 3 puanın sahibi olarak puanını 13'e çıkardı ve ilk 8'in içinde yer aldı. Temsilcimiz Samsunspor ise 10 puanda kalarak Konferans Ligi'nin lig aşamasını 12. sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, Konferans Ligi'nde yoluna play-off turunda devam edecek.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

