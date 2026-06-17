Almanya'da İyi Parti Gönüllülerini Buluşturan Merkez Açıldı

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART) – Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde, İYİ Parti gönüllülerini aynı çatı altında buluşturmayı amaçlayan Baden-Württemberg İYİ Toplum Gönüllüleri Derneği Sindelfingen'de açıldı. Açılışta, birlik, dayanışma ve sivil toplum vurgusu öne çıktı.

Almanya'nın Baden-Württemberg (BW) eyaletinde yaşayan İYİ Parti gönüllülerini aynı çatı altında buluşturmak amacıyla Sindelfingen kentinde Baden-Württemberg (BW) - İYİ Toplum Gönüllüleri Derneği açıldı. Açılışa İYİ Parti Almanya Dış Temsilciliği Başkanı Ekrem Taha Başbuğ'un yanı sıra Almanya Dış Temsilciliği Sekreteri Recep Çalışkan, Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcıları Hasan Ardin ve İbrahim Küçük, Kültür ve Sanat Faaliyetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Uğur Özbağcı, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile İYİ Parti gönüllüleri katıldı.

Açılışta konuşan İYİ Parti Stuttgart Temsilciliği Başkanı Şenayil Şemsi, Stuttgart ve çevresindeki gönüllülerin ilk günkü inanç ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Bu amaç doğrultusunda bir araya gelen gönüldaşlarımız kutlu sancağı daha da ileriye taşıyacaktır. Rabbim iyilerin yardımcısı olsun." dedi.

İYİ Parti Almanya Dış Temsilciliği Başkanı Ekrem Taha Başbuğ ise, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Başbuğ, Almanya'daki Türklerin bir yandan yaşadıkları ülkenin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunduğunu, diğer yandan ise kültürünü, tarih bilincini ve milli kimliğini korumakla yükümlü olduğunu belirterek, bu sorumluluğun güçlü sivil toplum kuruluşlarıyla yerine getirilebileceğini ifade etti.

Yeni açılan dernek merkezinin önümüzdeki dönemde gençlik çalışmaları, kültürel etkinlikler ve sosyal dayanışma projelerine ev sahipliği yapacağını kaydeden Başbuğ, derneğin geçmiş başarılarının da ötesine geçeceğine inandığını söyledi. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Başbuğ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." sözünü hatırlatarak, bu anlayışın Türk milletinin tarih boyunca elde ettiği başarıların temelini oluşturduğunu dile getirdi.

Mehmet Akif Ersoy'un "Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez." dizelerini de paylaşan Başbuğ, katılımcılarda gördüğü birlik tablosunun geleceğe duyduğu güveni artırdığını ifade etti. Başbuğ, konuşmasının sonunda yeni dernek merkezinin Baden-Württemberg'de yaşayan vatandaşlara, dernek üyelerine ve İYİ Parti teşkilatına hayırlı olmasını dileyerek, organizasyonda emeği geçen yönetici ve gönüllülere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA