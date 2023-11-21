Almanya'da Gerçekleştirilen 5. Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası ve 3. Avrupa Kupası Aba Güreşi Turnuvası

Almanya'nın Ludwigsburg kentinde düzenlenen 5. Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası ve 3. Avrupa Kupası Aba Güreşi Turnuvası'nda Türk sporcular da başarılı performans sergiledi.

5. Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası ve 3. Avrupa Kupası Aba Güreşi Turnuvası, Almanya'nın Ludwigsburg kentinde gerçekleştirildi.

5. Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası ve 3. Avrupa Kupası Aba Güreşi Turnuvası, 19 Kasım Pazar günü Almanya'nın Ludwigsburg şehrinde yapıldı. Hatay'la kardeş şehir olan Aalen şehrinin belediye başkanı Frederick Brütting de şampiyonaya 70 kg'da yarışmacı olarak katıldı. Aynı zamanda siyah kuşak judocu olan Başkan Brütting, kilosunda üçüncü olurken, birinci olan Alman takımı adına da büyük kupayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın elinden aldı.

Almanya ve Avrupa Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Hamdan İflasoğlu'nun düzenlemiş olduğu şampiyonaya; Almanya, Türkiye, İran, Macaristan, Romanya, Azerbaycan, Afganistan, Bulgaristan ve yakın Avrupa ülkeleri katıldı.

Baş Güreş'te Alman Leve Weiss birinci olurken, İranlı Rahman Farzizadeh ikinci, Macar Zoltan Pentek de üçüncü sırada yer aldı. Pentek, 2017 yılında Hatay'da yapılan dünya şampiyonasında Baş Güreş'te birincilik elde etmişti.

Türk sporculardan Muhammed Taşdelen 60 kg'da ikinci, Yusuf Taşdelen ise 80 kg'da üçüncü oldu.

'Dünya Barışı İçin Aba Güreşi - Aba Güreşi İçin Dünya Barışı' sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda Başkan Lütfü Savaş ve Alman güreş otoriteleri de şampiyonanın onur konuğu olarak yer aldılar. - İSTANBUL