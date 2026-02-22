2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın erkekler 4'lü bobsled kategorisinde Almanya, altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun son gününde erkekler 4'lü bobsled yarışları, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Johannes Lochner, Thorsten Margis, Jorn Wenzel ve Georg Fleischhauer'in yer aldığı Alman takımı, 3 dakika 37.57 saniyeyle altın madalyaya ulaştı.

Thorsten Margis, bobsled disiplininde 5 olimpiyat şampiyonluğu yaşayan ilk sporcu oldu.

Francesco Friedrich, Matthias Sommer, Alexander Schuller ve Felix Straub'un mücadele ettiği diğer Alman ekibi, 0.57 saniye farkla gümüş madalya elde etti.

Michael Vogt, Andreas Haas, Amadou David Ndiaye ve Mario Aeberhard'ın yarıştığı İsviçre ise 1.07 saniye geride bronz madalya aldı.