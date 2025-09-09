Haberler

Almanlar duyurdu! Zinedine Zidane, Fenerbahçe'yi reddetti

Almanlar duyurdu! Zinedine Zidane, Fenerbahçe'yi reddetti
Güncelleme:
Alman basınından Sky, Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışlarında Zinedine Zidane ile görüştüğünü ancak Fransız teknik adamın Sarı-lacivertlileri reddettiğini belirtti. Zidane'ın Türkiye'de çalışmak istemediği için Fenerbahçe'yi reddettiği ifade edildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, yollarını ayırdığı Jose Mourinho'nun ardından yeni teknik direktörü için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sürpriz bir gelişme yaşandı.

ZIDANE İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Alman basından Sky, Fenerbahçe'nin şu ana dek sadece Real Madrid'i çalıştıran Fransız teknik adam Zinedine Zidane ile görüşme yaptığını açıkladı.

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

Haberde, 53 yaşındaki Zidane'ın Türkiye'de çalışmak istemediğini belirttiği ve Fenerbahçe'nin teklifini bu nedenle reddettiği aktarıldı. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile anlaştığı belirtildi.

ZIDANE'IN YENİ ADRESİ DE BELLİ

Fransız basınından L'Equipe, Zinedine Zidane'ın yeni takımını duyurdu. Real Madrid ile iyi işlere imza atan başarılı teknik adamın 2026 Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'ın yerine Fransa Milli Takımı'nın başına geçeceği açıklandı.

