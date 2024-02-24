Üye Girişi
Haberler

Alman Yüzücüler Erzurum'da Yüksek İrtifadan Yararlanıyor

Güncelleme:

Almanya'dan gelen 19 yüzücü, Erzurum'un yüksek irtifasında kamp yaparak güç depoluyor. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, yıl boyunca yerli ve yabancı yüzücüleri ağırlamaya devam ediyor. Milli takım sporcularının da bulunduğu yüzücüler, kondisyonlarını geliştirmek için 3 haftalık sürede yaklaşık 200 kilometre yüzdü.

Almanya'dan iki yüzme kulübü olarak Erzurum'a gelen ve aralarında milli takım sporcularının da bulunduğu 19 yüzücü, yüksek irtifanın avantajlarından yararlanmak için kulaç atıyor.

Kış aylarında kayak sporuna gönül veren yerli ve yabancı turistleri Palandöken Kayak Merkezi'nde ağırlayan Erzurum, kolay ulaşım, lüks otel ve yüksek rakım avantajıyla farklı branşlardaki sporcuların güç depolama merkezi olmayı sürdürüyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme tesisi olan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu da 2 bin rakımda dört mevsim yerli ve yabancı yüzücüleri ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda yüksek irtifadan yararlanmak için 11'i milli 19 Alman yüzücü, kentin yüksek irtifasında güç depoluyor.

Takımlardan sorumlu başantrenör Steven Krüger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü kez Erzurum'a kamp yapmaya geldiğini söyledi.

İki kulüp sporcularıyla kamp yaptıklarını belirten Krüger, "2022 ve 2023 yıllarında da buraya geldim. Burayı seçmemizin sebebi burada antrenman ve kondisyonlarımız iyi gidiyor." dedi.

Krüger, kampın sonuna geldiklerini ifade ederek, "19 sporcumuzla iki kulüp olarak buraya geldik ve Erzurum'u seviyoruz. Bu sporculardan 11'i milli sporcu. Kondisyon olarak iyi gidiyor. Sporcular, 3 haftalık sürede yaklaşık 200 kilometre yüzdü." diye konuştu.

Julia Ackermann: "Yüksek rakımda ilk defa antrenman yapıyorum"

Sporculardan 16 yaşındaki Julia Ackermann da 6 yaşında yüzmeye başladığını belirterek, "10 yıldır yüzüyorum. Gençler şampiyonası 800 metrede serbest stilde bronz madalya kazandım. Takım halinde de üçüncü olduk. Yüksek rakımda ilk defa antrenman yapıyorum biraz oksijen az. Testler yaptık ve çok sıkı çalıştık. Daha iyi olmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Kayak Merkezi Erzurum Almanya Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi İYİ Parti Erzurum adayı kim? 2024 İYİ Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Canan Uçar kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Veda Bingö kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Çorum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çorum adayı Faruk Cıdık kimdir? Saadet Partisi Çankırı belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çankırı adayı Mustafa Ünver kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title