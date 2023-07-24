Almak için her yolu deniyorlar! Al Hilal, Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro teklif etti

Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak isteyen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, yıldız futbolcu için PSG'ye 300 milyon euro transfer ücreti, oyuncucuya ise yıllık 700 milyon euro maaş teklif etti. Mbappe'nin bu teklife ne yanıt vereceği ise merak konusu.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Kylian Mbappe transferi için PSG'ye 300 milyon euro teklif etti. Fransız oyuncuya da yıllık 700 milyon euro'luk bir teklif hazırladı. Suudi ekibi, bu teklife ek olarak yıldız futbolcunun Real Madrid'e gidebilmesi için çıkış maddesi koyacak.

PSG SICAK BAKIYOR

Fabrizio Romano'da yer alan habere göre, Al Hilal yöneticileri Kylian Mbappe için Paris Saint Germain'e 300 milyon euro önerdi. Haberde Fransız ekibin yöneticilerinin bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

MBAPPE'YE 700 MİLYON EURO

Öte yandan CBS'ten James Benge'nin haberine göre; Al Hilal, PSG'ye sunduğu 300 milyon euro'luk teklifin yanı sıra Kylian Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro maaş kazanacağı bir teklifte bulundu.

REAL MADRİD'E GİTME ŞANSI DA VAR

Haberde ayrıca Mbappe'ye sunulan teklifin 1 yıllık olacağı ve Mbappe'nin gelecek yaz Real Madrid'e gitme isteğine olanak sağlayan bir sözleşme sunulacağı öne sürüldü.