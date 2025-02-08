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Napoli'ye transferi son anda yatan Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj

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Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, taraftarlara mesaj gönderdi. Sezon başında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen ve devre arasında Napoli'ye transferi son anda yatan yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından "Şaka yapmak için geri dönmedim. Bana güvenin, sizin için savaşacağım" ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli taraftarlara yeni bir mesaj gönderdi.

TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU

Sezon başında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen ve devre arasında İtalyan devi Napoli'ye transferi son anda yatan yıldız oyuncu Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

"LAF OLSUN DİYE GERİ DÖNMEDİM"

Maximin sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede "Şaka yapmak için geri dönmedim. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, her şeyi görüyorum. Bana güvenin, sizin için savaşacağım" ifadelerine yer verdi.

Napoli'ye transferi son anda yatan Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Tabir yerindeyse anlaşılan Maximen savaş alnında vurlur, yaralanır hatta ölebilirim korkusuyla savaşmamış, sıvışmış. Şimdi savaşacakmış. Bence öylediklerine kendisi bile inanmıyordur.

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