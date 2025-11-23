Haberler

Alkışlar Sadettin Saran'a! Geceye damga vuran kare

Alkışlar Sadettin Saran'a! Geceye damga vuran kare
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Çaykur Rizespor maçı sonrası deplasman tribünündeki taraftarların yanına gitti. Sadettin Saran'ın bu anlarda görev yapan emniyet güçlerinin de yanına giderek tek tek ellerini sıktığı görüldü. Ortaya çıkan bu görüntü taraflı tarafsız tüm futbolseverler tarafından alkış topladı.

  • Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti.
  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, deplasman tribünündeki taraftarların yanına giderek el salladı.
  • Sadettin Saran, görev yapan emniyet güçlerinin elini tek tek sıktı.

Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe, 5-2 kazandı.

TARAFTARIN YANINA GİTTİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, nefes kesen Çaykur Rizespor maçı sonrası deplasman tribünündeki sarı-lacivertli taraftarların yanına giderek el salladı.

EMNİYET GÜÇLERİNİ ES GEÇMEDİ

Sadettin Saran'ın taraftarın yanına gittiği sırada o bölgede görev yapan emniyet güçlerinin es geçmemesi dikkatlerden kaçmadı. Saran, görev yapan emniyet güçlerinin yanına giderek hepsinin elini tek tek sıktı. Görev yapan polislerin yüzlerindeki gülümseme de kameralara yansıdı.

SADETTİN SARAN ALKIŞLARI TOPLADI

Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken taraflı tarafsız tüm futbolseverler Sadettin Saran'ı bu hareketinden dolayı kutladı. Yapılan yorumlarda, "Ego diye bir şey yok, herkesle içli dışlı", "Başkan herkese hakkını veriyor", "Polisleri görmezden de gelebilirdi, herkes bunu yapmaz" ifadeleri kullanıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErhan:

Piyasa çöküşünde her şeyimi kaybettim. Nelson hayatımı kurtardı. Yatırımlarımı çeşitlendirmeme olanak tanıyan farklı varlık türleri sunuyor ve tüm paramı tek bir varlığa yatırmaktan çok daha güvenli. Birkaç hafta önce yaptığım yatırımla cüzdanımda 314.000 dolarlık BTC var. Kendisine Telegram üzerinden ulaşabilirsiniz: Nildatrading

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNe diyorsun?:

Erhansgit

yanıt6
yanıt0
Haber Yorumlarıgjpr2bbhgy:

Sonun bir başkan geldi!

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Sergen Yalçın skora isyan etti: Psikolojimiz bozuldu

Sergen Yalçın isyan etti: Psikolojimiz bozuldu
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
'Yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son halini görenler tanıyamadı

Estetik mi, gençlik iksiri mi, filtre mi? Son paylaşımları olay oldu
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Gölete girip gözden kayboldu! O partinin ilçe başkanından acı haber

Gölete girip gözden kayboldu! O partinin ilçe başkanından acı haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.