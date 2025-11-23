Alkışlar Sadettin Saran'a! Geceye damga vuran kare
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Çaykur Rizespor maçı sonrası deplasman tribünündeki taraftarların yanına gitti. Sadettin Saran'ın bu anlarda görev yapan emniyet güçlerinin de yanına giderek tek tek ellerini sıktığı görüldü. Ortaya çıkan bu görüntü taraflı tarafsız tüm futbolseverler tarafından alkış topladı.
- Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti.
- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, deplasman tribünündeki taraftarların yanına giderek el salladı.
- Sadettin Saran, görev yapan emniyet güçlerinin elini tek tek sıktı.
Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe, 5-2 kazandı.
TARAFTARIN YANINA GİTTİ
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, nefes kesen Çaykur Rizespor maçı sonrası deplasman tribünündeki sarı-lacivertli taraftarların yanına giderek el salladı.
EMNİYET GÜÇLERİNİ ES GEÇMEDİ
Sadettin Saran'ın taraftarın yanına gittiği sırada o bölgede görev yapan emniyet güçlerinin es geçmemesi dikkatlerden kaçmadı. Saran, görev yapan emniyet güçlerinin yanına giderek hepsinin elini tek tek sıktı. Görev yapan polislerin yüzlerindeki gülümseme de kameralara yansıdı.
SADETTİN SARAN ALKIŞLARI TOPLADI
Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken taraflı tarafsız tüm futbolseverler Sadettin Saran'ı bu hareketinden dolayı kutladı. Yapılan yorumlarda, "Ego diye bir şey yok, herkesle içli dışlı", "Başkan herkese hakkını veriyor", "Polisleri görmezden de gelebilirdi, herkes bunu yapmaz" ifadeleri kullanıldı.