Alkışlar Sadettin Saran'a! Geceye damga vuran kare

Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe, 5-2 kazandı.

TARAFTARIN YANINA GİTTİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, nefes kesen Çaykur Rizespor maçı sonrası deplasman tribünündeki sarı-lacivertli taraftarların yanına giderek el salladı.

EMNİYET GÜÇLERİNİ ES GEÇMEDİ

Sadettin Saran'ın taraftarın yanına gittiği sırada o bölgede görev yapan emniyet güçlerinin es geçmemesi dikkatlerden kaçmadı. Saran, görev yapan emniyet güçlerinin yanına giderek hepsinin elini tek tek sıktı. Görev yapan polislerin yüzlerindeki gülümseme de kameralara yansıdı.

SADETTİN SARAN ALKIŞLARI TOPLADI

Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken taraflı tarafsız tüm futbolseverler Sadettin Saran'ı bu hareketinden dolayı kutladı. Yapılan yorumlarda, "Ego diye bir şey yok, herkesle içli dışlı", "Başkan herkese hakkını veriyor", "Polisleri görmezden de gelebilirdi, herkes bunu yapmaz" ifadeleri kullanıldı.