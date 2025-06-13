Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap

Süper Lig devi Galatasaray'ın 14 yıl kalesini koruduğu Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından Sarı-kırmızılılar yeni kalecisini arıyor. Bu doğrultuda Cimbom'un Liverpool forması giyen Alisson Becker için bir hamle yaptığı öne sürülürken sıcak bir gelişme de yaşandı.

GALATASARAY'I REDDETTİ

Sky Sports'un haberine göre; Brezilyalı kaleci Alisson Becker, Galatasaray'ın kendisine yaptığı teklifi reddetti. Haberde, tecrübeli eldivenin Türkiye'de forma giymeye sıcak bakmadığı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Liverpool formasını 35 maçta koruyan Becker, bu maçların 13'ünde kalesini gole kapattı. 32 yaşındaki eldivenin kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sonlanacak.