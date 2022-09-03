Alioski, Kayserispor maçında 11'de

Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonyalı futbolcusu Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de Kayserispor karşısında görev yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlarken, sarı-lacivertlilerin Kuzey Makedonyalı sol beki Alioski ilk kez ligde 11 görev aldı. Adana Demirspor maçında sonradan oyuna dahil olan ve geçen hafta Konyaspor maçında ise kadroda olmasına rağmen süre almayan Alioski, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Austria Wien ile oynanan iki karşılaşmada da sahaya 11'de çıkmıştı.

(Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın/İHA)