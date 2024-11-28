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Takımın aldığı sonuçları gören Acun daha fazla dayanamadı

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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, teknik direktör Tim Walter'ı görevden aldı. Son 9 maçında galibiyet alamayan ve mağlubiyet serisi 4 maça çıkan Hull City, Championship'te 17 maç sonunda 15 puanla 22. sırada yer alıyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de kötü gidişat sonrası Acun Ilıcalı faturayı teknik direktör Tim Walter'a kesti ve takımdan gönderdi.

Tim Walter'ın yanı sıra yardımcıları Julian Hübner ve Filip Tapalovic ile de yollar ayrılırken yeni bir menajer belirlenene kadar geçici olarak takımın başında Andy Dawson'ın yer alacağı duyuruldu.

TAKIMIN DURUMU İÇLER ACISI

Championship'te son 9 maçında galibiyet alamayan Hull City'nin mağlubiyet serisi de 4 maça çıkmış durumda. Son olarak sahasında Sheffield Wednesday'e 2-0 mağlup olan İngiliz ekibi, 24 takımlı Championship'te 17 maç sonunda topladığı 15 puanla 22. sırada yer alıyor. Hull City'nin düşme hattının üstündeki rakibi Cardiff, 16 maç sonunda 16 puanla 21. sırada bulunuyor.

Takımın aldığı sonuçları gören Acun daha fazla dayanamadı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Acur yapı de yapı :) :)

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıMelike Taştan:

acur yapı de yapı ;) iç sesimiz: Beter ol acur.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıOrhan Demir:

Eh bu tiple

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
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