Dusan Alimpijevic: "Beşiktaş'ı Türk basketbolunun ve Avrupa basketbolunun zirvesine, en tepeye taşıdık"

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, son 3 sezonda 6 final oynadıklarını belirterek Beşiktaş'ı Türk basketbolunun ve Avrupa basketbolunun zirvesine taşıdıklarını söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 77-75'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı ve şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ile son üç sezonda 6 final oynadıklarını belirten Alimpijevic, "Üç yıl önce, ben buraya gelmeden önce birisi bana Beşiktaş ile 6 final oynayacağımızı, gelecek yıl için 7. finali planlayacağımızı ve büyük ihtimalle 3 de yarı final oynayacağımızı söyleseydi, herhalde inanmazdım. Ama işte buradayız; 6 final ve 3 yarı final ile Beşiktaş'ı Türk basketbolunun ve Avrupa basketbolunun zirvesine, en tepeye taşıdık. Kulübümüzdeki her bir bireyle gurur duyuyorum; yönetimimizle, teknik ekibimle, sağlık ekibimizle ve elbette her şeyden önce oyuncularımla" diye konuştu.

"Bu takım sahada kaç kişi olursak olalım, ne olursa olsun asla pes etmez"

Finallerde gösterdikleri performansın takımın gerçek karakteri olduğunu aktaran Sırp başantrenör, "Bu, bizim bu üç yılda inşa ettiğimiz ve herkesin fark edebileceği bir şey. Bu takım sahada kaç kişi olursak olalım, ne olursa olsun asla pes etmez. ve durum sadece eksik olan o 4 oyuncudan ibaret değil. Çok az insan biliyor ki, oynamaya karar veren oyuncularımız arasında da yaklaşık 5 farklı sakatlık vardı. Yani takımları için oynamayı ve kendilerini feda etmeyi istediler. Şu an kadroda olan ve oynayan oyunculardan bahsediyorum. İnanın bana çok şey feda ettiler; Beşiktaş'ın iyiliği için kendi geleceklerini bile feda ettiler. Beşiktaş'taki her bir branşın, Beşiktaş ailesini nasıl temsil etmesi gerekiyorsa, biz de basketbol branşı olarak Beşiktaş'ı bu şekilde temsil ettik, bunu gösterdik. Son olarak, Fenerbahçe'yi şampiyonluklarından dolayı tebrik etmek istiyorum. İyi bir iş çıkardılar ve bu seriyi kazandılar. Bizim de şanslarımız oldu ama ne yazık ki son anlarda enerjimiz tükendi. Söylediğim gibi, Saras harika bir koç, Avrupa'nın en iyilerinden biri ve o da harika bir iş çıkardı. Bu yüzden koçu da tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

"Euroleague adaylarından biri konumuna geldiysek, bu oyuncular sayesindedir"

Alimpijevic, Beşiktaş'ın gelecek sezon Euroleague'de olup olmayacağı ile ilgili soruya ise, "Şunu söylemeliyim ki Euroleague adaylarından biri konumuna geldiysek, bu tamamen bu oyuncular sayesindedir. Bu yüzden bu oyuncuların önünde şapka çıkarıyorum, tüm takdir onlara ait. Onlar sayesinde, uzun yıllar sonra bu kulüp yeniden Euroleague'de yer alabilmeyi umut edebilecek bir konuma geldi. Yani, umut ediyoruz" yanıtını verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı