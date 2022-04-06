Alihan Kuru 55 kilogramda Türkiye birincisi oldu

Samsun 19 Mayıs Lisesi öğrencisi Alihan Kuru, Liseler Arası Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 55 kilogramda birinci oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2-4 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Liseler Arası Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda gösterdiği performans ile Alihan Kuru 55 kilogramda birinci olmayı başardı. Sporcunun antrenörü Engin Keskin, "2-7 Ağustos tarihleri arasında Bulgaristan/Sofya'da yapılacak Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası ve öncesinde yapılacak Türkiye Tekvando Şampiyonası için tam bir test müsabakası oldu. Hem muhtemel rakiplerle müsabakalar yapıldı hem de kendi eksikliklerimizi görmüş olduk. Kalan zamanda bunlar üzerine çalışıp, önce Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda başarılı olup, milli takımımız ile Dünya Tekvando Şampiyonası'nda madalya hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz" dedi. - SAMSUN