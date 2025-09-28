Aliağaspor FK, Somaspor'u 3-0 Mağlup Etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki karşılaşmada Aliağaspor FK, deplasmanda Somaspor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Mertcan Açıkgöz ve İbrahim Yılmaz'dan geldi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftasında Aliağaspor FK, deplasmanda karşılaştığı Somaspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Soma Atatürk Stadyumu
Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Mehmet Ali Yılmaz, Mustafa Pelit
Somaspor: Eran Şenol, Mahmut Şat, Yiğit Gök, Emre Tepegöz (Enes Yetkin dk. 62), Aykut Çolakoğlu, Hüseyin Solaklı (Bahadır Yağız dk. 62), Caner Cengiz (Emir Şenocak dk. 62), Kadir Karış (Atakan Üner dk. 88), Ferit Bay Gündüz, Engincan Duman (Okan Karaman dk. 62), Ömür Pektas
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Veli Çetin, Oğuzhan Yıldırım (Göktuğ Yılmaz dk. 80), Sergen Piçinciol, Hasan Kılıç (Furkan Say dk. 86), Mertcan Açıkgöz (Ahmet İlhan Özek dk. 71), Harun Kavaklıdere (Malik Karaahmet dk. 80), Muammer Sarıkaya (Hakan Demir dk. 80), Yusuf Erdem Gümüş, İbrahim Yılmaz
Goller: Mertcan Açıkgöz (dk. 11), İbrahim Yılmaz (dk. 64), Mertcan Açıkgöz (dk. 67) (Aliağa FK)
Sarı kartlar: Mahmut Şat, Aykut Çolakoğlu, Yiğit Gök (Somaspor), Veli Çetin (Aliağa FK) - MANİSA