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Aliağaspor FK, Karabük İdmanyurdu'nu Deplasmanda Yenerek 3 Puan Aldı

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TFF 3. Lig'in 22. haftasında Aliağaspor FK, deplasmanda karşılaştığı Karabük İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup etti. Aliağaspor'un gollerini Hasan Çelik ve Yusuf Erdem Gümüş kaydetti, Karabük'ten ise Muhammed Şahingöz son dakikada bir gol attı.

TFF 3. Lig'in 22. haftasında Aliağaspor FK, deplasmanda Karabük İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup etti.

Hakemler: Tolga Tuna, Levent Yeşilyurt, Osman Baruk

Karabük İdmanyurdu: Ahmet Burgaz, Göksu Mutlu, Tolga Mert Aslan, Rasimcan Değirmenci, Ahmet Devret (Arda Belen dk. 46), Yusuf Akbulut (Kaan Erdoğan dk. 46), Seyit Ali Kahya (Alpay Aldemir dk. 72), Ege Okka, Mert Özyıldırım, Mohammad Alzın (Mevlüt Kaynak dk. 84), Emin Temel (Mustafa Sarıgözoğlu dk. 46)

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş, Oktay Kancı (Adnan Demir dk. 80), Kerem Paykoç, Necati Özdemir, Hakan Demir (Mert Altınöz dk. 87), Oğuzhan Yıldırım, Mehmet Uysal(Muhammed Şahingöz dk. 66), Berk Ali Nizam (Eray Akar dk. 66), Hasan Çelik (Ahmet Uzun dk. 80), Mehmet Fuat Gölbaşı

Goller: Hasan Çelik (dk. 6), Yusuf Erdem Gümüş (dk. 68 ) (Aliağaspor FK), Muhammed Şahingöz (dk. 90+1) (Karabük İdmanyurdu)

Sarı kart: Mehmet Uysal (Aliağaspor FK) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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