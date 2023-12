Aliağaspor FK, Gümüşhane Sportif Faaliyetler'i mağlup etti

TFF 3. Lig'in 13. haftasında Aliağaspor FK, sahasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti.

Hakemler: Erhan Kaya, Ferhat Dalgıç, Abdullah Mesut Doğru, Hasan Uyduran

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Kadir Kurt, Yasin Tosun (Oğuzhan Yıldırım dk. 77), Ahmet Uzun (Berkay Görmez dk. 58), Emirhan Karagülle, Seçim Can Koç (Hakan Demir dk. 58), Mehmet Uysal, Doğukan Nelik, Enes Bakal (Adnan Demir dk. 77), Mehmet Fuat Gölbaşı (İsmail Kulet dk. 88)

Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Erdoğan Açar, Osman Can Kömürcü (Can Aksoy dk. 86), Ümit Bayraktar, Osman Keçelioğlu, Hüseyin Yıldız, Ertunç Yasin Güdü, Batuhan Eren (Hakan Öztürk dk. 71), Gökdeniz Gür (Ayhan Gürbüz dk. 71), Erdem Can Polat, Nebi Tiryakioğlu, Doğukan Bulut

Gol: Berkay Görmez (dk. 60), Mehmet Uysal (dk. 90+4) (Aliağaspor FK), Hüseyin Yıldız (dk. 90+7) (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)

Sarı Kartlar: Hakan Demir, İsmail Kulet (Aliağaspor FK), Osman Keçelioğlu, Gökdeniz Gür, Erdem Can Polat (Gümüşhane Sportif Faaliyetler) - İZMİR