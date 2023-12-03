Haberler ›› Spor ›› Aliağaspor FK, Gümüşhane Sportif Faaliyetler'i mağlup etti

Aliağaspor FK, Gümüşhane Sportif Faaliyetler'i mağlup etti

3 Aralık 2023 19:03 Son Güncelleme: 19:05 Abone Ol

TFF 3. Lig'in 13. haftasında Aliağaspor FK, sahasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti. Maçta Aliağaspor FK'dan Berkay Görmez ve Mehmet Uysal, Gümüşhane Sportif Faaliyetler'den ise Hüseyin Yıldız gol attı.