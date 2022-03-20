Aliağaspor FK 3 puanı 3 golle aldı

Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 15. haftasında sahasında Salihli Belediyespor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 3-0 mağlup etti. Sahadan 3 puan ile ayrılan Aliağa temsilcisi, yer aldığı 9. bölge 2.grupta puanını 36'ya yükseltti.

Aliağa Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleyi Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal, taraftarlarla birlikte izledi. Mücadeleye hızlı başlayan Aliağaspor FK, 5. dakikada Onur Erdem Günel'in attığı golle 1-0 öne geçti. 9. dakikada Murat Arslan'ın penaltıdan attığı golle ev sahibi takım ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Karşılamanın ikinci yarısına da aynı tempoyla başlayan sarı siyahlılar, baskılı oyununu son saniyeye kadar sürdürdü. İkinci yarıda Murat Arslan'ın yerine oyuna giren Batuhan Doğrukıran, 86. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda skoru 3-0'a taşıyan golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Aliağaspor FK, sahadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu.

"Bu yarışı sonuna kadar kovalayacağız"

Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, şunları söyledi: "Şampiyonluk yolunda rakibimizin 1 puan gerisindeyiz. Lig devam ediyor. Bu yarışı sonuna kadar kovalayacağız. Sene sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum. Sonuna kadar gideceğiz ve şampiyon olacağız" dedi.

Hakemler: Alperen Aksu, Hakan Özler, Ali Berkan Buran, Abdullah Korkmaz

Stat: Aliağa Atatürk Stadyumu

Aliağaspor FK: Ömer Can, İlker Ataseven, Alper Sürücü, Hasan Ayçiçek (Dk. 79 Hakkı Helvacı), Adnan Demir, Timurcan Gök, Barış Tenşi (Dk. 79 Anıl Çetin), Murat Arslan (Dk. 68 Batuhan Doğrukıran), Furkan Yıldırım (Dk. 76 İliyaz Işık), Ali Şentürk (Dk. 68 Muhammed Kaban), Onur Erdem Günel.

Salihli Belediyespor: Çağlar Çoban, Bahri Yıldırım (Dk. 68 Muhammed Enes Kapçak), Süleyman Burak Zaimler, İbrahim Aslan (Dk. 81 Mert Kaya), Ümit Yılmaz (Dk. 61 Tuğcan Alp), Hakan Ateş, Mustafa Ali Çakır (Dk. 81 Kerem Urgancı), Sercan Yılmaz, Emirhan Özcan, Onur Demirok (Dk. 81 İbrahim Yılmaz), Yusuf Işık

Sarı kartlar: Dk. 88 Anıl Çetin (Aliağaspor FK) - Dk. 30 Ümit Yılmaz, Dk. 35 Onur Demirok (Salihli Belediyespor)

Goller: Dk. 5 Onur Erdem Günel, Dk. 9 Murat Arslan, Dk. 86 Batuhan Doğrukıran (Aliağaspor FK) - İZMİR