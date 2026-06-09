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Aliağalı oryantiring sporcusu Eymen Vatansever milli takımda

Aliağalı oryantiring sporcusu Eymen Vatansever milli takımda
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Aliağa'da oryantiring eğitimi alan Eymen Vatansever, Türkiye Oryantiring Milli Takımı'na seçildi. Slovenya'daki Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan genç sporcu, ilçenin bu branştaki ilk milli sporcusu oldu.

Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde oryantiring eğitimi alan Altun Oryantiring ve Atletizm Spor Kulübü sporcusu Eymen Vatansever, Türkiye Oryantiring Milli Takımı'na seçildi. Vatansever, Slovenya'da düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Oryantiring Şampiyonası'nda (EYOC) Türkiye'yi temsil edecek..

Uşak'ta hafta sonu düzenlenen 2. Etap Milli Takım Seçme Yarışları'nda mücadele eden genç sporcu Eymen Vatansever, müsabakaların ardından sezonu E16 kategorisinde Türkiye 4'üncüsü olarak tamamladı. Bu dereceyle birlikte milli takım kadrosuna girmeye hak kazanan Vatansever, Aliağa ilçesinin oryantiring branşındaki ilk milli sporcusu oldu.

Başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altun Oryantiring ve Atletizm Spor Kulübü Antrenörü Harun Altun, genç sporcunun azim ve disiplinine dikkat çekti. Altun, "Sporcumuzun sezon boyunca göstermiş olduğu azim, disiplin ve başarılarının karşılığını almasından dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Aliağa ilçemizden oryantiring branşında ilk milli sporcumuz olan Eymen Vatansever'i tebrik ediyor, milli takım forması altında ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanarak başarılar diliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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