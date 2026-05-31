Haberler

Aliağa Petkimspor, Yiğit Onan'ı kadrosuna kattı

Aliağa Petkimspor, Yiğit Onan'ı kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Manisa Basket forması giyen 23 yaşındaki uzun forvet Yiğit Onan'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında yerli rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Manisa Basket forması giyen 23 yaşındaki Yiğit Onan'ı transfer etti.

Geçtiğimiz sezon ligde kalmayı son haftada garantileyen İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. İzmir ekibi, son olarak Manisa Basket forması giyen 23 yaşındaki uzun forvet Yiğit Onan kadrosuna kattığını açıkladı . Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Manisa Basket formasıyla 11 sayı ve 4.9 ribaund ortalamaları yakalayan, A Milli Takım kadrosuna da davet edilen başarılı uzun forvet Yiğit Onan, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi. 2002 doğumlu, 2.08 metre boyundaki solak oyuncu, geçtiğimiz yaz Yalovaspor'dan Manisa Basket'e transfer olmuş ve sergilediği performansla Basketbol Süper Ligi'nin en etkili yerli oyuncuları arasında yer alarak A Milli Takım kadrosuna davet edilmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı

Yüreğimizi yakan facianın büyüklüğünü gözler önüne seren kare
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kaç top çıkarırsan o kadar gece geçirirsin' demişti! Safonov teklifi boşa çıkardı

Yıldız isme ahlaksız teklifte bulunan fenomeni şoke eden istatistik
Sözün bittiği yer! Avrupa'nın göbeğinde utanç görüntüleri

Sözün bittiği yer! Avrupa'nın göbeğinde utanç görüntüleri
Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu

Hocası açıkladı: Osimhen transfer oluyor
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı

Bir aile daha yok oldu

Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri

Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
Bakan Uraloğlu: Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

Heyecanlandıran proje! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş

Anıtkabir'de Özel'e soğuk duş