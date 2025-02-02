Aliağa Petkimspor Üst Üste Üçüncü Yenilgisini Aldı

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Mersin Spor Kulübü'ne mağlup olarak tüm kulvarlarda üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Mersin Spor Kulübü'ne mağlup olarak tüm kulvarlarda üst üste 3. yenilgisini aldı. Geçtiğimiz hafta ligde Darüşşafaka'ya kaybeden İzmir ekibinin, 4 maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Kötü gidişatını Avrupa'da da sürdüren Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda da Basquet Manresa'ya mağlup oldu. Kazanamama serisini dün oynanan Mersin Spor Kulübü maçında da sonlandıramayan Başantrenör Burak Gören ve öğrencilerinin mağlubiyet serisi 3 maça çıktı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 Şubat Salı günü Reggiana'yı konuk edecek Aliağa Petkimspor, rakibini yenerek hem son 16 turu etabındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor hem de kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. - İZMİR