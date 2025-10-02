Haberler

Aliağa Petkimspor'un FIBA Europe Cup Maç Programı Belli Oldu

Aliağa Petkimspor'un FIBA Europe Cup Maç Programı Belli Oldu
Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki rakipleri ve maç programını açıkladı. İzmir ekibi, 15 Ekim'de CSM Corona Brasov ile başlayacak olan Avrupa mesaisine hazırlanıyor. Grubu birinci sırada tamamlayarak ikinci tura yükselmeyi hedefliyor.

FIBA Europe Cup'ta Türkiye'yi temsil eden Aliağa Petkimspor'un C Grubu'ndaki rakipleri ve maç programı belli oldu. C Grubu'nda yer alan İzmir ekibi, Avrupa mesaisine 15 Ekim'de başlayacak.

Aliağa Petkimspor, ilk maçında 15 Ekim'de CSM Corona Brasov'u konuk edecek. İzmir takımı, ilk deplasman maçına ise 22 Ekim'de çıkacak ve Petrolina AEK ile karşılaşacak. Fikstürdeki üçüncü karşılaşmada Aliağa Petkimspor, 29 Ekim'de CSM CSU Oradea'yı ağırlayacak. İzmir temsilcisi, 5 Kasım'da Brasov deplasmanına, 12 Kasım'da ise evinde Petrolina AEK karşısına çıkacak. C Grubu'ndaki son maçını 19 Kasım'da Oradea deplasmanında oynayacak.

Aliağa Petkimspor, grubu ilk sırada tamamlayarak doğrudan ikinci tura yükselmeyi hedefliyor. 10 gruptan en iyi 6 grup ikincisi de tur atlayacak. İzmir ekibi, geçtiğimiz sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
