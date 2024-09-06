Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde düzenlenen Ege Cup'ta final maçları yarın oynanacak

BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde düzenlenen sezon öncesi turnuvası Ege Cup'ta yarın üçüncülük ve final maçları oynanacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda yapılan ilk gün karşılaşmalarında Bahçeşehir Koleji, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 77-47, Manisa Basket ise ev sahibi Petkimspor'u 87-79 yendi. Organizasyonda yarın saat 13.00'te ilk günün mağlupları Petkimspor ile Merkezefendi üçüncülük, saat 15.30'da ise ilk günün galipleri Bahçeşehir Koleji ile Manisa Basket birincilik maçına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor