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Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde düzenlenen Ege Cup'ta final maçları yarın oynanacak

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Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde düzenlenen sezon öncesi turnuvası Ege Cup'ta yarın üçüncülük ve final maçları oynanacak. İlk gün karşılaşmalarında Bahçeşehir Koleji, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 77-47, Manisa Basket ise ev sahibi Petkimspor'u 87-79 yendi. Yarın ise ilk günün mağlupları Petkimspor ile Merkezefendi üçüncülük, ilk günün galipleri Bahçeşehir Koleji ile Manisa Basket birincilik maçına çıkacak.

BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde düzenlenen sezon öncesi turnuvası Ege Cup'ta yarın üçüncülük ve final maçları oynanacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda yapılan ilk gün karşılaşmalarında Bahçeşehir Koleji, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 77-47, Manisa Basket ise ev sahibi Petkimspor'u 87-79 yendi. Organizasyonda yarın saat 13.00'te ilk günün mağlupları Petkimspor ile Merkezefendi üçüncülük, saat 15.30'da ise ilk günün galipleri Bahçeşehir Koleji ile Manisa Basket birincilik maçına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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