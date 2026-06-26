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Aliağa Petkimspor, Tibet Görener'i kadrosuna kattı

Aliağa Petkimspor, Tibet Görener'i kadrosuna kattı
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Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, geçen sezon Galatasaray'da oynayan 23 yaşındaki forvet Tibet Görener'i kadrosuna kattı.

Aliağa Petkimspor, son olarak Galatasaray forması giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Tibet Görener'i kadrosuna kattığı açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına başladı. İzmir ekibi, kadrosunu 23 yaşındaki forvet oyuncusu Tibet Görener ile güçlendirdi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Tibet Görener. Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen genç forvet Tibet Görener, 'Birlikte Hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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