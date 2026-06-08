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Aliağa Petkimspor, Thomas Akyazılı'yı transfer etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımı Aliağa Petkimspor, Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen guard Thomas Akyazılı ile anlaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Thomas Akyazılı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde daha önce Antwerp Giants, Karşıyaka ve Erokspor formaları giyen Belçika Milli Takımı tecrübesine sahip milli guard Thomas Akyazılı, 'birlikte hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı." denildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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