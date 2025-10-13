Haberler

Aliağa Petkimspor, Phil Scrubb'u Kadrosuna Dahil Etti

Aliağa Petkimspor, Phil Scrubb'u Kadrosuna Dahil Etti
Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, Bahçehir Basketbol'da da forma giymiş olan 33 yaşındaki Kanadalı oyun kurucu Phil Scrubb'u transfer etti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında önemli bir takviyeye imza attı. İzmir ekibi, bir dönem Bahçehir Basketbol formasını da giyen 33 yaşındaki Kanadalı oyun kurucu Phil Scrubb'u kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce ligimizde Bahçeşehir Koleji formasıyla mücadele eden, 2018 yılında Basketball-Bundesliga'da sayı kralı olma başarısını gösteren ve Kanada Milli Takımı forması giyen Phil Scrubb #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
