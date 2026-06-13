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Aliağa Petkimspor, Safiport Erokspor'dan Ozan Yılmaz'ı transfer etti

Aliağa Petkimspor, Safiport Erokspor'dan Ozan Yılmaz'ı transfer etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, Safiport Erokspor'dan guard Ozan Yılmaz'ı kadrosuna kattı. 23 yaşındaki oyuncu daha önce Karşıyaka forması da giymişti.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor transferde Safiport Erokspor'dan guard Ozan Yılmaz'ı aldı. Daha önce Karşıyaka formasını da giyen 23 yaşında, 1.93 boyundaki Ozan, Petkim'e imza attı. Petkimspor transferde daha önce Manisa Basket'ten Yiğit Onan ve yine Erokspor'dan Thomas Akyazılı'yı almıştı. Aliağa ekibi iç transferde Martynas Sajus'la yeniden anlaşıp, Yunus Emre Sonsırma, Troy Selim Şav, Mustafa Kurtuldum ve Boran Güler ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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