Aliağa Petkimspor, Marynas Sajus'u Transfer Etti

Aliağa Petkimspor, Marynas Sajus'u Transfer Etti
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Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, antrenör Özhan Çıvgın ile birlikte guard Yunus Emre Sonsırma'nın ardından Litvanyalı uzun Marynas Sajus'u kadrosuna kattı. Sajus, önceki sezonlarda Çıvgın ile birlikte çalışmıştı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde antrenörlük görevine Özhan Çıvgın'ı getirdikten sonra transferde ilk olarak guard Yunus Emre Sonsırma'yı yuvaya döndüren Aliağa Petkimspor, ilk yabancı takviyesini de yaptı. Petkim, Özhan Çıvgın'ın geçen sezon Büyükçekmece'den öğrencisi olan Litvanyalı uzun Marynas Sajus ile anlaştı. 29 yaşında, 2.08 boyundaki Sajus, 2022-2023 ve 2024-2025 sezonlarında Büyükçekmece'de Özhan Çıvgın'la çalıştı. Sajus, İstanbul temsilcisinde 32 maçta 12.1 sayı, 5.8 ribaund, 1.4 asist, 1.3 blok ortalaması tutturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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