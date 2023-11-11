Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir'i konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'n 7. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Manisa Büyükşehir'i konuk edecek.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında yarın TOFAŞ'ı konuk edecek. Zorlu mücadele Aliağa Belediye Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ligde 6. sırada yer alırken, konuk ekip Manisa Büyükşehir de 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle puan tablosunda 4. basamakta bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyet istediği müsabakayı Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Duhan Köyiçi yönetecek.

Öte yandan karşılaşmanın biletleri bugün ve maç günü stadyum gişesinden satışa sunulmaya devam edecek. - İZMİR