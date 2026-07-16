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Aliağa Petkimspor'da Litvanyalı basketbolcü Sajus ile yollar ayrıldı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Litvanyalı oyuncusu Martynas Sajus ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da Litvanyalı Martynas Sajus ile yollar ayrıldı.

Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Martynas Sajus ile yeni sezon için imzaladığımız sözleşmeyi karşılıklı anlaşma doğrultusunda feshetme kararı almış bulunuyoruz. Bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

Aliağa Petkimspor, Sajus'un sözleşmesinin 6 Haziran'da uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
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