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Aliağa Petkimspor, Martynas Sajus ile yeniden anlaştı

Aliağa Petkimspor, Martynas Sajus ile yeniden anlaştı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, 30 yaşındaki Litvanyalı pivot Martynas Sajus ile bir sezon daha sözleşme imzaladı.

Aliağa Petkimspor, 30 yaşındaki Litvanyalı pivot Martynas Sajus ile yeniden anlaştığını açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde transfer harekatını sürdüren Aliağa Petkimspor, iç transferde 1996 doğumlu Litvanyalı oyuncusu Martynas Sajus kadrosunda tuttu. İzmir temsilcisinin, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Martynas Sajus, tüm enerjisi ile hedef yolcuğumuzda bir sezon daha bizimle" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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