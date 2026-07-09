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Petkimspor'da Yusuf Gündüz tamam

Petkimspor'da Yusuf Gündüz tamam
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, geçen sezon Bordo Basketbol formasıyla Süper Lig'e yükselen 22 yaşındaki pivot Yusuf Gündüz ile sözleşme imzaladı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde transferde kadrosunu önemli oranda yenileyen Aliağa Petkimspor genç pivot Yusuf Gündüz'le sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki uzun geçen sezon Bordo Basketbol formasıyla Türkiye Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Petkimspor, "Ailemize hoş geldin Yusuf Gündüz! Geçtiğimiz sezon Bordo formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösteren genç pivot Yusuf Gündüz, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" açıklamasını yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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