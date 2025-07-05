Aliağa Petkimspor, Galatasaray'ın Letonyalı Forvetini Kadrosuna Kattı

Aliağa Petkimspor, Galatasaray'ın Letonyalı Forvetini Kadrosuna Kattı
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Basketbol Süper Ligi'nde transfer çalışmalarını sürdüren Aliağa Petkimspor, Galatasaray'dan ayrılan Roberts Blumbergs'i transfer etti. Blumbergs, geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış bir oyuncu olarak kariyerine devam edecek.

BASKETBOL Süper Ligi'nde transferin hareketli ekibi Aliağa Petkimspor, Galatasaray'dan ayrılan 27 yaşında, 2.08 boyundaki Letonyalı uzun forvet Roberts Blumbergs'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Roberts Blumbergs. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan, bir önceki sezon ise Yunan temsilcisi Aris'te EuroCup tecrübesi yaşayan başarılı uzun forvet Roberts Blumbergs, hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi. Antrenörlük görevine Özhan Çıvgın'ı getiren Petkimspor daha önce dış transferde Yunus Emre Sonsırma, Martynas Sajus ve Yannick Franke, iç transferde ise Troy Selim Şav'la anlaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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