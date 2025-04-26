Papa'ya son veda! Yüzbinlerin akın ettiği törende Türkiye'den de bir isim var

Dünya liderleri Vatikan'da! Yüzbinler ünlü meydana akın etti
İBB'ye ikinci dalga operasyonu! Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi

Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
İnkar etme şansları sıfır! Rüşvet anı kamerada

Rüşvet anı kamerada

Aliağa Petkimspor, Galatasaray ile Karşılaşıyor

Aliağa Petkimspor, Galatasaray ile Karşılaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında yarın Galatasaray'a deplasmanda konuk olacak. İzmir ekibi, düşme hattından uzaklaşmak için bu maçı kazanmayı hedefliyor.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi 27. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi 9 galibiyet, 17 mağlubiyetle 13. basamakta yer alırken, ev sahibi sarı-kırmızılılar ise 14 galibiyet, 12 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.

Aliağa Petkimspor, rakibini mağlup ederek düşme hattından uzaklaşıp rahat bir nefes almak istiyor.

İki takım arasında bu sezon oynanan ilk maçı Galatasaray 94-77'lik skorla kazanmdı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.