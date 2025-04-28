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Aliağa Petkimspor Galatasaray'ı Deplasmanda Mağlup Etti

Aliağa Petkimspor Galatasaray'ı Deplasmanda Mağlup Etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Aliağa Petkimspor, Galatasaray'ı 86-81 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Başantrenör Burak Gören, galibiyeti genç oyunculara atfetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 86-81 mağlup eden Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Gören, yaptığı açıklamada, aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Önemli bir galibiyet aldık. Genç oyuncularımız Kılıçarslan Şenkahya ve Karahan Efeoğlu'nu da ayrıca kutluyorum. Maçta bize çok değerli katkı verdiler." ifadelerini kullandı.

Aliağa Petkimspor, 27 maçta aldığı 10 galibiyetle ligde 11. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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