Aliağa Petkimspor, Galatasaray'a Yenilerek İkinci Mağlubiyetini Aldı

SALON: Aliağa Belediyesi Enka

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Murat Ciner

ALİAĞA PETKİMSPOR: Efianayi 16, Utomi 9, Yunus Sonsırma 10, Troy Selim Şav, Sajus 12, Boran Güler, Franke 10, Blumbergs 10, Floyd 8

GALATASARAY: Cummings 5, Rıdvan Öncel 6, Palmer 15, Gillespie 8, White 12, McCollum 21, Can Korkmaz 2, Meeks 2, Bishop 9, Buğrahan Tuncer, Muhsin Yaşar

1'İNCİ PERİYOT: 21-20

DEVRE: 43-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-61

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki 3'üncü hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor evinde Galatasaray'a yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı: 75-80.

Petkimspor'da geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında omzundan sakatlanan Whittaker maçta görev alamazken yıldız basketbolcunun 4-6 hafta arası parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Konuk Galatasaray maça White, Gillespie ve Palmer'ın basketleriyle 10-3'lük seriyle başladı. Yunus ve Efianayi'nin sayılarıyla kısa sürede dengeyi bulan ev sahibi Utomi'nin üçlüğüyle ilk periyodu 21-20 önde tamamladı. İkinci periyodun başında Floyd'la etkili olan Petkimspor farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Devre 43-37 sonuçlandı. Son bölümü Galatasaray'dan McCollum, Petkim'den Efianayi'nin üçlül düellosuna dönen üçüncü periyot 65-61 bitti. Son periyot büyük çekişmeyle geçti. Son 3 dakika 37 saniyeye 71-71 eşitlikle girilirken iyi savunma yapan konuk ekip Palmer, Cummings ve McCollum'un kritik sayılarıyla salondan galibiyetle ayrıldı: 75-80.