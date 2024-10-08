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Aliağa Petkimspor, Filou Oostende'yi Ağırlıyor

Aliağa Petkimspor, Filou Oostende'yi Ağırlıyor
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BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde eleme turunu geçtikten sonra Aliağa Petkimspor, grup aşamasındaki ilk maçında evinde Filou Oostende ile karşılaşacak. İlk maçını Polonya'da kazanarak başlayan Petkimspor, Avrupa'daki serisini sürdürmek istiyor.

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde eleme turunu geçtikten sonra B Grubu'ndaki ilk maçında geçen hafta Polonya deplasmanında King Szczecin'i 85-70 mağlup eden Aliağa Petkimspor yarın evinde oynayacağı tarihinin ilk Avrupa kupası karşılaşmasında Filou Oostende'yi ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Bu sezon Avrupa'da çıktığı 4 maçı da kazanan, ligde Darüşşafaka'yı ilk hafta deplasmanda yenerek resmi maçlarda henüz mağlubiyet almayan Petkimspor, Belçika temsilcisini de yenerek hem çıkışını sürdürmeye hem de grup liderliği yarışında avantaj kazanmaya çalışacak. İzmir ekibi Şampiyonlar Ligi'nde grupta sonraki maçında 23 Ekim'de İspanya'da Unicaja Malaga'ya konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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