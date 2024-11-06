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Aliağa Petkimspor FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja'ya Farklı Yenildi

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FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Aliağa Petkimspor, evinde karşılaştığı İspanyol temsilcisi Unicaja'ya 108-56 mağlup oldu. Maçta Unicaja'nın üstün performansı dikkat çekerken, Aliağa Petkimspor etkisiz kaldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği İspanyol Unicaja'ya 108-56 mağlup oldu.

Salon: ENKA

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martin Horozov (Bulgaristan), Petar Pesic (Sırbistan)

Aliağa Petkimspor: Russell 4, Tyree 7, Wright 7, Aldridge 2, Echenique, Van Beck 11, Murat Kuntker 5, Troy Selim Şav 5, Yavuz Gültekin 9, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Kılıçarslan Şenkahya 2, Yiğit Gökay Kaba 2

Başantrenör: Burak Gören

Unicaja: Perry 2, Barreiro 14, Dedovic 8, Tillie 12, Sima 3, Perez 4, Osetkowski 9, Balcerowski 4, Ejim 12, Kalinoski 16, Carter 9, Kravish 15

Başantrenör: Ibon Navarro

1. Periyot: 18-27 (Unicaja lehine)

Devre: 22-48 (Unicaja lehine)

3. Periyot: 41-82 (Unicaja lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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