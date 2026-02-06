Haberler

Petkimspor ilk yenilgisini İspanya'da aldı

Güncelleme:
FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda çeyrek final biletini daha önce garantileyen Aliağa Petkimspor, İspanya deplasmanında Casademont Zaragoza'ya 76-71 mağlup oldu. Liderliğini koruyan Türk temsilcisi, çeyrek finaldeki rakibini bekliyor.

FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda çeyrek finali daha önce garantileyen grup lideri Aliağa Petkimspor 4'te 4 yaptıktan sonra ilk yenilgisini İspanya deplasmanında Casademont Zaragoza önünde aldı. Rakibine 76-71 mağlup olan Türk temsilcisi bu sonuca rağmen son hafta öncesi liderliğini sürdürdü. Petkimspor son grup maçında 11 Şubat Çarşamba günü kendisi gibi 4 galibiyet, 1 beraberlikle çeyrek final biletini alan Peristeri'yi ağırlayacak. Yunan ekibini ilk maçta 21 sayı farkla 82-61 yenen Petkimspor her türlü galibiyette grup lideri olarak adını son 8'e yazdıracak. Petkimspor rakibine yenilirse ise grup ikincisi olarak çeyrek finale kalacak.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP BILBAO VEYA PAOK

Çeyrek finalde M Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Bilbao Basket veya PAOK'la eşleşecek Petkim rakibini de bekliyor. Türk temsilcisi son hafta liderliğini korursa M Grubu'nun ikincisi, ikinci olursa ise lideriyle eşleşecek. Bu grupta İspanyol ekibi Bilbao Basket 5'te 5 yaparak liderliği büyük oranda garantiledi. Bu sezon Europe Cup'ta oynadığı toplam 11 maçın 10'unu kazanan Bilbao, son hafta konuk olacağı 4 galibiyeti olan PAOK'u ilk maçta 22 sayı farkla 95-73 yenerek ikili averaj üstünlüğünü de büyük oranda eline geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
