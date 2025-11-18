Haberler

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup'ta CSM Oradea ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki son maçında Romanya temsilcisi CSM Oradea ile mücadele edecek. İzmir'deki ilk maçı kazanarak grupta liderliğini sürdüren takım, Oradea'da da zafer arayacak.

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu'nun son maçında yarın Romanya temsilcisi CSM Oradea'nın konuğu olacak.

FIBA Europe Cup C Grubu'nda liderliğini sürdüren Aliağa Petkimspor, grubun son maçında kendisi gibi 4 galibiyeti bulunan Romanya temsilcisi CSM Oradea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Oradea Arena'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. İzmir'de oynanan ilk maçta rakibini 84-73 mağlup eden Aliağa Petkimspor, yarınki karşılaşmayı da kazanarak grubu zirvede tamamlamayı hedefliyor.

Grup birincisi olan 10 takım ile ikinci sırayı alan en iyi 6 takım, ikinci turda 4 ayrı grupta çeyrek final mücadelesi verecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
