Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Aliağa Petkimspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Surne Bilbao Basket'e 85-60 mağlup olarak organizasyona veda etti. İlk maçı da kaybeden Türk temsilcisi, yarı finale çıkma şansını yitirdi.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Aliağa Petkimspor deplasmanda İspanya'nın Surne Bilbao Basket takımına 85-60 yenilerek organizasyona veda etti.

Bilbao'da oynanan maçın ilk çeyreğini 31-16 geride geçen Aliağa Petkimspor, devreye de 52-28 geride girdi.

Üçüncü çeyreği de 73-43 skorla geride geçen Türk temsilcisi, maçı da 85-60 kaybetti ve İspanyol kulübü yarı finale çıktı.

Çeyrek final ilk maçında da Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Surne Bilbao Basket takımına 77-69 mağlup olmuştu.

Kaynak: AA / Fatih Erel
