Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Aliağa Petkimspor deplasmanda İspanya'nın Surne Bilbao Basket takımına 85-60 yenilerek organizasyona veda etti.

Bilbao'da oynanan maçın ilk çeyreğini 31-16 geride geçen Aliağa Petkimspor, devreye de 52-28 geride girdi.

Üçüncü çeyreği de 73-43 skorla geride geçen Türk temsilcisi, maçı da 85-60 kaybetti ve İspanyol kulübü yarı finale çıktı.

Çeyrek final ilk maçında da Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Surne Bilbao Basket takımına 77-69 mağlup olmuştu.