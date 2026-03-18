Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Aliağa Petkimspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Surne Bilbao Basket'e 85-60 mağlup olarak organizasyona veda etti. İlk maçı da kaybeden Türk temsilcisi, yarı finale çıkma şansını yitirdi.
Bilbao'da oynanan maçın ilk çeyreğini 31-16 geride geçen Aliağa Petkimspor, devreye de 52-28 geride girdi.
Üçüncü çeyreği de 73-43 skorla geride geçen Türk temsilcisi, maçı da 85-60 kaybetti ve İspanyol kulübü yarı finale çıktı.
Çeyrek final ilk maçında da Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Surne Bilbao Basket takımına 77-69 mağlup olmuştu.
Kaynak: AA / Fatih Erel