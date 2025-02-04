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Aliağa Petkimspor, Euroleague'de Uzatmalarda Kaybetti

Aliağa Petkimspor, Euroleague'de Uzatmalarda Kaybetti
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Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda Aliağa Petkimspor, evinde İtalyan temsilcisi Pallacanestro Reggiana'ya uzatmalarda 91-87 mağlup oldu. Karşılaşma, çekişmeli anlara sahne oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda mücadele eden Aliağa Petkimspor, İkinci maçında evinde İtalyan temsilcisi Pallacanestro Reggiana'ya uzatmalarda 91-87 mağlup oldu.

Salon: Enka

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Gintaras Minaciulis (Litvanya), Mhkel Manniste (Estonya)

Aliağa Petkimspor: Van Beck 12, Willams 27, Tyree 12, Karahan Efeoğlu, Aldridge, Dotson 3, Russell 15, Troy Selim Sav 9, Yavuz Gültekin 9

Başantrenör: Burak Gören

Pallacanestro Reggiana: Barford 8, Faye 8, Gombauld 10, Uglietti 2, Cheatham 20, Winston 11, Smith 14, Faried 10, Grant 6, Chillo 2

Başantrenör: Dimitris Priftis

1. Periyot: 25-19 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 42-35 (Pallacanestro Reggiana lehine)

3. Periyot: 59-62 (Pallacanestro Reggiana lehine)

Normal süre: 79-79 - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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